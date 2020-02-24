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24 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı

24 Şubat 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

24.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 24.02.2020 06:4524 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Süper Lig Özetler

01:10 Teknik Analiz

01:30 Stadyum

03:10 TFF 1. Lig Özetler

03:30 Almanya Bundesliga Özetler

03:45 Takvim Yaprakları

03:50 Kitaplığı

03:53 İstiklal Marşı

04:15 Teknik Analiz

05:45 TFF 1. Lig Özetler

06:15 Almanya Bundesliga Özetler

06:30 Süper Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:00 İlk Baskı

07:20 TFF 1. Lig Özetler

07:35 Almanya Bundesliga Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 Süper Lig Özetler

08:20 İngiltere Premier Lig Özetler

08:45 TFF 1. Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:55 Hava Durumu

09:55 Spor Kitaplığı

10:00 Süper Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:15 TFF 1. Lig Özetler

10:30 İngiltere Premier Lig Özetler

10:50 Takvim Yaprakları

10:55 Hava Durumu

11:00 Olimpiyat Ateşi

11:00 Spor Manşet

11:55 Spor Kitaplığı

12:00 Avrupa Stüdyosu

12:20 TFF 1. Lig Özetler

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:30 Spor Bülteni

14:00 Spor Hafta Sonu

14:00 Spor Stüdyosu

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

16:00 Dakika Skor

17:00 Spor Akşamı

18:00 Spor Merkezi

18:00 Spor Hafta Sonu

19:00 Dakika Skor

19:30 Futbol Anadolu

20:45 Stadyum

21:00 Spor Ana Haber

21:30 Stadyum

23:30 90'dan Sonra

23:30 Teknik Analiz


Türkiye Futbol Federasyonu, Trt, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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