24 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Zaman Matinesi
01:00 Tutunamayanlar
01:35 Bir Gün Bir Çocuk
02:30 Tutunamayanlar
03:10 Diriliş Ertuğrul
03:45 1'de Bugün
03:55 Zaman Matinesi
04:30 Küçük Hanımefendi
05:20 İncir Ağacı
06:00 Beni Böyle Sev
06:20 Baba Can'dır
08:35 1'de Bugün
08:45 Diriliş Ertuğrul
09:30 İyi Fikir
11:30 1'de Bugün
11:40 Kralın Kızı
11:50 Enine Boyuna
13:00 Geçmişin Gölgesinde
13:00 Aileler Yarışıyor
13:45 Kalk Gidelim
15:15 İncir Ağacı
17:00 Tozkoparan
17:05 1'de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Vuslat
20:00 Şampiyon
23:50 Tutunamayanlar