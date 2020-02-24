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24 Şubat 2020 Tv 2 Yayın Akışı

24 Şubat 2020 Pazartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

24.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 24.02.2020 06:4524 Şubat 2020 Tv 2 Yayın Akışı

2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:30 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

01:30 Çok Gezenti

02:20 Çok Gezenti

02:30 Rehber

03:20 Rehber

03:30 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

04:20 Sen de Yap

04:20 Müzik

05:10 Yeniden Konuşalım

05:20 Sen de Yap

06:00 Geniş Aile

06:00 Annem

07:00 Kavak Yelleri

07:45 Çocuklar Duymasın

08:45 Rehber

10:00 Yeniden Konuşalım

10:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

11:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

12:15 Çok Gezenti

13:30 Rehber

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

14:30 Küçük Ağa

16:00 Sağlıkla Gülümse

16:45 Sen de Yap

17:00 Sultan

18:00 Çocuklar Duymasın

19:45 Kelime Oyunu

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

21:15 Yalan Dünya

23:30 Kanıt

23:30 Gece Kafası


Fatmagül ün Suçu Ne, Ayhan Sicimoğlu, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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