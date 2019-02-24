24 Şubat Pazar Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG<br><br>13: 30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor<br><br>16: 00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor<br><br>19: 00 Medipol Başakşehir - Bursaspor<br><br>19: 00 Galatasaray - Akhisarspor<br><br>BEŞİKTAŞ<br><br>18.00 Siyah-beyazlılar, derbi maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.<br><br>FENERBAHÇE<br><br>Derbi karşılaşmasının son taktik çalışması yapılacak.<br><br>SPOR TOTO 1. LİG<br><br>13: 30 Giresunspor - Altay<br><br>13: 30 Kardemir Karabükspor - Tetiş Yapı Elazığspor<br><br>16: 00 Denizlispor - Osmanlıspor<br><br>16: 00 Gazişehir Gaziantep - Eskişehirspor<br><br>TFF 2'nci ve TFF 3'üncü Lig'de 23'üncü hafta maçları oynanacak.<br><br>AVRUPA'DAN FUTBOL <br><br>19: 30 Chelsea - Manchester City (Lig Kupası Finali)<br><br>VOLEYBOL<br><br>Vestel Venus Sultanlar Ligi<br><br>16: 00 Karayolları - Çanakkale Bld.<br><br>16: 00 Beşiktaş - Türk Hava Yolları<br><br>Efeler Ligi<br><br>15: 30 Tokat Bld. Plevne - Jeopark Kula Bld.<br><br>17: 00 Arhavi Bld. - İnegöl Bld.<br><br>BİSİKLET<br><br>Tour Of Antalya, 157 km'lik Side - Antalya etabı ile tamamlanacak.<br><br>BİNİCİLİK<br><br>15: 00 Mazda Jinba Ittai Cup Engel Atlama Yarışmaları'nın ikinci ayağı Kemer Country Club'da yapılacak.