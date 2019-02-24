24 Şubat 2019, 09:38
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24 Şubat Pazar Spor Gündemi

24 Şubat Pazar Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG13: 30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor16: 00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor19: 00 Medipol Başakşehir - Bursaspor19: 00 Galatasaray - AkhisarsporBEŞİKTAŞ18.00 Siyah-beyazlılar, derbi maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

SPOR TOTO SÜPER LİG

13: 30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16: 00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor

19: 00 Medipol Başakşehir - Bursaspor

19: 00 Galatasaray - Akhisarspor

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılar, derbi maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

FENERBAHÇE

Derbi karşılaşmasının son taktik çalışması yapılacak.

SPOR TOTO 1. LİG

13: 30 Giresunspor - Altay

13: 30 Kardemir Karabükspor - Tetiş Yapı Elazığspor

16: 00 Denizlispor - Osmanlıspor

16: 00 Gazişehir Gaziantep - Eskişehirspor

TFF 2'nci ve TFF 3'üncü Lig'de 23'üncü hafta maçları oynanacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL 

19: 30 Chelsea - Manchester City (Lig Kupası Finali)

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

16: 00 Karayolları - Çanakkale Bld.

16: 00 Beşiktaş - Türk Hava Yolları

Efeler Ligi

15: 30 Tokat Bld. Plevne - Jeopark Kula Bld.

17: 00 Arhavi Bld. - İnegöl Bld.

BİSİKLET

Tour Of Antalya, 157 km'lik Side - Antalya etabı ile tamamlanacak.

BİNİCİLİK

15: 00 Mazda Jinba Ittai Cup Engel Atlama Yarışmaları'nın ikinci ayağı Kemer Country Club'da yapılacak. Erzurumspor Kulübü, MKE Ankaragücü, Spor
Kaynak: DHA


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