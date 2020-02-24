24 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

Yukatel Denizlispor
BEŞİKTAŞ
11: 30 Siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak
TRABZONSPOR
Bordo mavili takım Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başlayacak
BASKETBOL
-Euroleague-
23: 00 Real Madrid - Panathinaikos
-Eurobasket Elemeler-
20: 00 İsrail - Romanya
20: 00 Bulgaristan - Letonya
20: 15 Danimarka - Belçika
20: 30 Litvanya - Çekya
20: 45 Fransa - Karadağ
21: 30 Hollanda - Hırvatistan
22: 00 İsveç - Türkiye
22: 00 Bosna-Hersek - Yunanistan
23: 00 Büyük Britanya - Almanya
VOLEYBOL
-Efeler Ligi-
19: 00 İstanbul BBSK - Tokat Belediye Plevne