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24 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

Yukatel Denizlispor BEŞİKTAŞ11: 30 Siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacakTRABZONSPOR Bordo mavili takım Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başlayacak BASKETBOL-Euroleague-23: 00 Real Madrid - Panathinaikos-Eurobasket Elemeler-20: 00 İsrail - Romanya20:...

24.02.2020 09:27 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:2724 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

Yukatel Denizlispor

BEŞİKTAŞ

11: 30 Siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak

TRABZONSPOR

Bordo mavili takım Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başlayacak

BASKETBOL

-Euroleague-

23: 00 Real Madrid - Panathinaikos

-Eurobasket Elemeler-

20: 00 İsrail - Romanya

20: 00 Bulgaristan - Letonya

20: 15 Danimarka - Belçika

20: 30 Litvanya - Çekya

20: 45 Fransa - Karadağ

21: 30 Hollanda - Hırvatistan

22: 00 İsveç - Türkiye

22: 00 Bosna-Hersek - Yunanistan

23: 00 Büyük Britanya - Almanya

VOLEYBOL

-Efeler Ligi-

19: 00 İstanbul BBSK - Tokat Belediye Plevne



Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Denizlispor, Spor

Kaynak: DHA

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