Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, önemli bir güç olan gazeteciliği, basın meslek ilkelerini ölçü bilerek ve hakkıyla yapmaya gayret gösteren, devletin ve aziz milletin menfaatlerini her türlü çıkarın üzerinde tutan tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı tebrik etti.
Zorluoğlu, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, kamunun menfaatlerini önceleyerek, tarafsızlık, bağımsızlık ve meslek ilkelerinden kopmadan habercilik yapan, bilgilendirme misyonunun yanında hukukun üstünlüğünü, temel hak ve özgürlükleri gözeterek görev yapan tüm basın çalışanlarının bayramını kutladı.
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan basının herhangi bir kısıtlamaya maruz bırakılmadan, sansür tehdidiyle baskı altına alınmadan, işini yaparken otokontrolü elden bırakmadan toplumun tüm kesimlerine eşit şekilde yaklaşabilmesi ve gücünü yerinde kullanarak faaliyet yürütmesinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:
"Çok uzak geçmişe gitmeden, 15 Temmuz 2016'yı hatırlarsak, basının doğru mesajları, doğru zamanda ve doğru mecraları kullanarak olabildiğince geniş kesimlere, hızlı ve ilk ağızdan yaymasıyla bir ülkenin geleceğinin kurtuluşunu sağlayabilecek güce de sahip olduğu gerçeğiyle yüzleşeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, önemli bir güç olan bu mesleği, basın meslek ilkelerini ölçü bilerek ve hakkıyla yapmaya gayret gösteren, devletimizin ve aziz milletimizin menfaatlerini her türlü çıkarın üzerinde tutan tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyor, başarılı çalışmalar diliyorum."