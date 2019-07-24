Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ve Keşap
Belediye Başkanı Mehmet Emür, "24 Temmuz Basın Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Sarıfakıoğulları, mesajında, basının, demokrasinin vazgeçilmez kurumları arasında yer alan, haber
alma ve haber yayma özgürlüğünün en etkili araçlarından biri olduğunu belirtti.
Basının, bireylerin doğru, tarafsız ve objektif bilgiye ulaşmasında, düşünce ve ifade özgürlüğünün yayılmasında aracı bir kurum olarak yeri ve öneminin büyük olduğunu vurgulayan Sarıfakıoğulları, "Basının ne kadar önemli bir görev üstlendiğine 15 Temmuz 2016 gecesi, vatanın birliğine ve bölünmez bütünlüğüne, milletimizin bağımsızlığına, temel hak ve hürriyetine yönelik hain FETÖ'cü teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırılar karşısında, ulusal ve yerel basınımızın tutunduğu tavra hep birlikte şahit olduk." diye görüş bildirdi.
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür de mesajında, basının demokrasinin temel taşlarından birisi olduğuna dikkati çekti.
Emür, düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasında en etkili araçlardan olan basının, toplumun gözü kulağı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Gelişmiş demokrasilerdeki en önemli özgürlüklerden biri olan basın özgürlüğünün var olabilmesi, demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi, düşünce ve fikir özgürlüğünün toplumun bütün kesimlerinde yeterince kullanılabilmesi ancak basının haber alma ve yaymasının önündeki engelleri kaldırmakla mümkündür."