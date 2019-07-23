24 Temmuz Basın Bayramına Doğru

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Belediye düğün salonundaki programda konuşan Başkan Şahin, basın bayramı dolayısıyla bütün gazetecileri tebrik etti.

Başkan Şahin, İscehisar'ın mermerin başkenti olmasının yanında, jeotermal turizmde de adından söz ettirmesi için çalışmalar yapıldığını belirterek, daha yaşanabilir bir İscehisar için herkesin el ele vermesi gerektiğini kaydetti.

Program basın mensuplarıyla çektirilen hatıra hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: AA