Haberler» Güncel» Haber

24 Temmuz Basın Bayramına Doğru

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

23.07.2019 10:14 24 Temmuz Basın Bayramına Doğru
İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.
Belediye düğün salonundaki programda konuşan Başkan Şahin, basın bayramı dolayısıyla bütün gazetecileri tebrik etti.
Başkan Şahin, İscehisar'ın mermerin başkenti olmasının yanında, jeotermal turizmde de adından söz ettirmesi için çalışmalar yapıldığını belirterek, daha yaşanabilir bir İscehisar için herkesin el ele vermesi gerektiğini kaydetti.

Program basın mensuplarıyla çektirilen hatıra hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
Kaynak: AA
Ahmet Şahin, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:13   Kayıp eşyalar sahiplerini bekliyor
12:13   TÜRK VE AMERİKALI BİLİM İNSANLARINDAN TRAKYA'DA BATI NİL VİRÜSÜ ARAŞTIRMASI -2
12:13   İSTANBUL- ESENYURT'TA ANNE VE KIZINA SİLAHLI SALDIRI
12:13   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ceylanpınar saldırısına ilişkin konuştu
12:13   DÜZCE BİR KADIN İLE ÇOCUK CESEDİ BULUNDU-2
12:12   Esenyurt'ta anne ve kızına silahlı saldırı (1)
12:12   DHA YURT BÜLTENİ-7