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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

23.07.2019 13:29 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ünsal mesajında, basında sansürün kaldırılışının 110. yılının kutlandığını belirtti.
24 Temmuz'un Gazeteciler günü ve Bayramı olarak kabul edildiğini belirten Ünsal, şunları kaydetti:
"Her bireyin bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğü sadece demokrasiyle idare edilen ülkelerde vardır. Milli iradeyi zaman zaman sekteye uğratmak ve emperyalist devletlerin çıkarları doğrultusunda Türkiye'yi yeniden yapılandırmak isteyenler karşısında her zaman Türk basını olarak dimdik ayakta durduk ve bu duruşumuzu hiç bozmadık. Türkiye Cumhuriyeti'nin devamı ve halkımızın menfaatleri için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir güç, Türk basınını, halkımızın doğru haber alma hakkını kısıtlayamayacaktır."
Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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