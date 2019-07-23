Denizli
Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Karahan, mesajında, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olan basının, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynadığını belirtti.
Basının, meslek ilkeleri ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber
vererek, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda, kamu hizmetlerinin toplum adına denetiminde büyük bir güce sahip olduğunu vurgulayan Karahan, şunları kaydetti:
"Halkın haber alma hakkını kullanması ve kamuoyu oluşturulmasında etkin rol oynayan basın kuruluşlarının, görevlerini yerine getirirken, meslek ilkelerini ve etiğini gözetmesi de son derece önemlidir. Denizli'mizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılığın ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmaların büyük katkı sağladığına inanıyorum."
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da kamuoyuna ilkeli ve tarafsız haber akışı sağlayan tüm basın mensuplarının bayramını kutladığını kaydetti.
Basının demokrasi açısından çok önemli olduğunu aktaran Zolan, "Halkın doğru haber alma özgürlüğü için mesai mevhumu gözetmeksizin çalışan özgür ve tarafsız basın hepimizin güvencesi ve demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarındandır. Sanal ortamın giderek daha da yaygınlaştığı günümüzde basının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Doğru, güvenilir, tarafsız haber akışı daha da önem kazanmıştır. Doğru bilgi ve haberlerin halka ulaşması demokrasinin sağlıklı bir şekilde işlemesi açısından zorunludur ancak basının da sorumluluklarının bilinciyle hareket etmesi gerekir."
AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ise basın mensuplarının, Türkiye'nin ve Denizli'nin hedeflenen başarıya ulaşmasında başarılı çalışmalarıyla büyük katkı sağladığını bildirdi.