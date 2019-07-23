Edirne
Valisi Ekrem Canalp, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Canalp, mesajında, basında sansürün kaldırılışının yıl dönümünde, tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.
Basının, kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleği olduğunu vurgulayan Vali Canalp, şunları kaydetti:
"Bu yönüyle demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından olan basın,demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Basın, Milletin müşterek sesidir' ifadesi de basının toplumun aydınlatılması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıklamaktadır. Bu vesile ile İlimizde faaliyette bulunan yerel ve ulusal gazete, dergi,radyo, televizyon ve ajanslarda görev yapan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramını kutlar çalışmalarında başarılar dilerim."