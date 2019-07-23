Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Coşkun, yayımladığı mesajında, basının demokratik rejimin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, "Halkın en önemli bilgi kaynağını teşkil eden, düşünce ve ifade özgürlüğünün vazgeçilmez aracı basın, kamu adına hareket ederek doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna ve demokrasinin yerleşip güçlenmesine önemli katkılarda bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Coşkun mesajında, demokraside basının üzerine çok fazla görev düştüğüne dikkati çekerek, "Toplumsal değerlerimize saygıyı, kişi, aile hak ve özgürlüklerini koruyup gözetmeyi temel görev sayarak halkımızın doğru bir şekilde haber alma ihtiyacını sağlayan basın, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimi sağlayan, kamuoyu oluşturulması gibi önemli görev ve sorumlulukların yanı sıra, saydam ve katılımcı yönetimin temel aracı olup toplumumuzun birlik ve beraberliğinde önemli rol oynamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Coşkun, şöyle devam etti:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Basın, milletin genel sesidir. Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, bir millete gereksindiği fikri gıdayı vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan ortak doğrultuda yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir' sözleri basının milletimiz için ne denli önemli olduğunu ve basın mensuplarının da üstlendikleri sorumluğun önemini ortaya koymaktadır. Özellikle Türk basınının ülkemizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bekasına, milli iradeye ve demokrasimize kasteden darbe girişimine karşı dik duruş sergileyerek, milletten ve demokrasiden yana kesin bir tutum almaları, halkımızın anında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamış olmaları takdire şayandır. Üstlendiği bu sorumluluklar, basının sansür ve benzeri kısıtlamalara maruz kalmadan basın özgürlüğünün her şart altında gözetilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Osmaniyemizin kıymetli basın mensupları olmak üzere, bütün basın emekçilerinin Basın Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA