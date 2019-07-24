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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

24.07.2019 10:36 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sezer, mesajında, ülkenin ve şehrin gelişimi, halkın bilgilendirilip bilinçlendirilmesi ve kamuoyunda gerekli hassasiyetlerin oluşturulmasında basın sektörünün çok önemli katkısı bulunduğunu belirtti.
Milletin müşterek sesi ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan basının, toplumun bilgilendirilmesi ve vatandaşların devletle iletişiminin sağlanmasında önemli bir unsur olduğuna dikkati çeken Sezer, mesajında, "Bu duygu ve düşüncelerle, başta Kırıkkale'de görev yapan basın mensupları olmak üzere tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten duygularımla kutluyor, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Saygılı da mesajında, tarafsız ve özgür bir basının varlığının, güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurguladı.
24 Temmuz 1908'de Türk basınında sansürün kaldırılmasının, "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlandığını ifade eden Saygılı, "Basının, iletişimin temel taşlarından ve demokrasinin işlemesini sağlayan en önemli kurumlardan biri olarak bireylerin gerçekleri öğrenmesinde ve düşüncelerini ifade etmesinde en etkili araçlardan biridir. Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan basının işlevini en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için basın özgürlüğü hayati önem taşımaktadır." ifadelerine yer verdi.

Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

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