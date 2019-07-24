Haberler» Güncel» Haber

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

24.07.2019 11:32 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Özcan, bir restoranda düzenlenen kahvaltıda ulusal ve yerel medya mensuplarını ağırladı.
Güzel bir günde gazetecilerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Özcan, "Basınımızın topluma olan katkıları çoktur. Bunların en önemlisi 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde o gecenin öncesi ve o gece basının duruşudur. Türkiye'nin geleceğiyle alakalı bu duruş çok önemliydi. Basının bu tutumuyla dünyanın en uzak yerlerine kadar bu süreçte Türkiye'de yaşananlar herkese ulaştı." dedi.

Tekirdağ, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
12:27   Foseptiğe düşen ayı kurtarıldı
12:27   Daimler AG'den ikinci çeyrekte 1,6 milyar avroluk zarar
12:27   Aydın'da yurt yangını
12:27   TİKA, Dadaab'daki mültecilere "ışık" oluyor
12:27   Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım
12:27   İBB'de iki yeni atama
12:27   Kocaeli'de derenin rengi değişti