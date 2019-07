Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.Vali Ustaoğlu, mesajında, haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olan basının, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatarak, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışının oluşmasına ve demokrasinin güçlenmesine önemli katkılar sağladığını belirtti.Basının kamu ile vatandaş arasında da önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Ustaoğlu, şöyle devam etti:"Kamu-vatandaş arasında önemli görev üstlenen basınımız demokrasinin ve Cumhuriyetimizin kökleşmesinde önemli bir yere sahiptir. Tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı ve sesi olan basın, kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getirmeye çalışmıştır."Ustaoğlu, basın mensuplarının basın bayramını da kutlayarak, şunları kaydetti:"İlimizdeki basın yayın çalışanlarının bu sorumluluk bilinciyle yaptıkları ve yapacakları duyarlı çalışmalar şehrimizin her alanda gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizde faaliyette bulunan basın kuruluşlarımız başta olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, başarılar diliyorum.""Basın demokrasinin gelişmesini sağlayan kurumların başında geliyor"Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de mesajında, basın organlarının, demokrasinin en önemli saç ayaklarından birini oluşturduğunu belirtti.Basının, yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet olarak adlandırıldığını belirten Genç, şöyle devam etti:"Basın organları dün olduğu gibi bugün de halkımızı doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirerek, demokrasimizin sağlıklı işleyişi açısından en önemli sac ayaklarından birini oluşturmaktadır. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğü en temel insan haklarından bir tanesidir. Bunu da sağlayan basın organlarıdır. Dolayısıyla haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geliyor."Genç, basının güçlü bir şekilde her zaman görevini ifa etmesinin en büyük dilekleri olduğunu da işaret ederek, şunları kaydetti:"Kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma görevi üstlenen basınımızın her zaman güçlü bir şekilde görevini ifa etmesi en büyük dileğimizdir. Bu vesilelerle bütün basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı'nı tebrik ediyor, görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum."