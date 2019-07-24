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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın temsilcileri, Kaymakam Vekili Emirhan Arıkan ve Belediye Başkanı Nuri Tekin ile bir araya geldi.

24.07.2019 14:57 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın temsilcileri, Kaymakam Vekili Emirhan Arıkan ve Belediye Başkanı Nuri Tekin ile bir araya geldi.
Arıkan, yaptığı konuşmada, milli birlik ve beraberliğin önemli olduğunu vurgulayarak, "Devletimize yurt dışında zarar vermeyecek, yurt içinde de kalkındıracak her haberi biz de savunuruz. Yerel basın her zaman önemlidir. Basının görevini en iyi şekilde yapması için bizler de her zaman elimizden gelen kolaylığı sağlarız." diye konuştu.
Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı da gazetecilerin ve basın kuruluşlarının zor şartlar altında görev yaptığını aktararak, "Gazetecilere görevlerini yapmada kolaylık sağlanmalı, basın kuruluşlarına da destek verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Zonguldak, Alaplı, Güncel

Kaynak: AA

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