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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Bartın Valisi Sinan Güner, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

24.07.2019 14:59 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
Bartın Valisi Sinan Güner, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.
Vali Güner, medyanın toplumun haber alma ihtiyacını karşılamada en önemli unsur olduğunu ve kamuoyunu bilinçlendirme anlamında da önemli bir görevi ifa ettiğini söyledi.
Kentte canlı bir basın sektörü olduğunu ve kendilerinin de yapıcı eleştirileri her zaman olumlu karşıladıklarını ifade eden Güner, gece gündüz büyük özveriyle çalışan basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Sinan Güner, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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