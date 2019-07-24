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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

24.07.2019 16:00 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından konuşan dernek başkanı Serap Karaoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

Basının özgür olması gerektiğine dikkati çeken Karaoğlu, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nın 111. yılını kutluyoruz. Basın olarak çok sıkıntılı süreçlerden geçtik. Hala bazı sıkıntılarımız devam ediyor. Meslektaşlarımın bayramını kutluyorum." dedi.
Daha sonra dernek üyeleri günün anısına fotoğraf çektirdi.
Karabük Gazeteciler Cemiyeti de 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Yenişehir'deki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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