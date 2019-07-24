Haberler» Güncel» Haber

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın bayramı nedeniyle Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, gazeteciler onuruna bir yemek verdi.

24.07.2019 17:08 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın bayramı nedeniyle Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, gazeteciler onuruna bir yemek verdi.
Belediye Kültür Merkezindeki yemeğe Türkiye Yerel Gazeteciler Derneği Başkanı Kenan Akçahanoğlu, belediye meclis üyeleri ve Ankara'da yerel yayın yapan gazete, internet haber sitesi, televizyon ve radyolardan temsilciler katıldı.
Yemekte yerel basının sorunları masaya yatırılarak çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Oğuz, bu kapsamda basın mensuplarının sorunlarını dinleyerek notlar aldı.
Başkan Oğuz, burada yaptığı konuşmada tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.
Kendisinin de bir dönem Kahramankazan'da yerel bir gazete çıkardığını ifade eden Başkan Oğuz, yerel basının önemine değindi.
Yerel haberciliğin etkisine ve gücüne vurgu yapan Oğuz, "Bu anlamlı günde yerel basınımızın siz değerli temsilcilerini 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinin sembolleşen ilçesi Kahramankazanımızda ağırlamaktan onur duyuyoruz. Sizler bizim gözümüz, kulağımızsınız." dedi.

Kahramankazan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
18:05   O caniler gözaltına alındı
18:05   UEFA'dan Türk hakem ve gözlemcilerine görev
18:04   DÜZCE 'AFET BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ. Havadan drone görüntüleri ARŞİV
18:04   ÇANAKKALE 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk kule blokları geldi
18:03   Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin 'güvenli bölge' önerisi tatmin edici değil
18:03   Rektör Turgut'tan İHA'ya ziyaret
18:03   Büyükşehir, Düzce'deki sel felaketinin yaralarını sarıyor