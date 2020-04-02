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24. Uluslararası Ankara Caz Festivali "online" yapılacak

24. Uluslararası Ankara Caz Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenecek internet sitesinden "online" gerçekleştirilecek.

02.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:42
24. Uluslararası Ankara Caz Festivali
24. Uluslararası Ankara Caz Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenecek internet sitesinden "online" gerçekleştirilecek.
Caz Derneğinden yapılan açıklamada, 30 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak festival çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.
18 etkinliğin yer alacağı festivaldeki diğer konserlerin, 10 Mayıs'a kadar belirlenecek internet sitesinden yayınlanacağı bildirilen açıklamada, uygun olan konserlerin de yine siteden canlı yayınlanacağı kaydedildi.
Bu yıl ki temaya uygun tasarımın, Başkent Üniversitesi İletişim ve Grafik Tasarım Bölümü iş birliğiyle yapılan 3 aylık çalışma sonunda seçildiği aktarılan açıklamada, tüm eserlerin dijital olarak da sergileneceğini bilgisine yer verildi.
"Sanat toplumun yansımasıdır"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Caz Derneği Başkanı ve Festival Küratörü Özlem Oktar Varoğlu, cazın özgür ve demokratik bir sanat biçimi olduğuna işaret etti.
Caz müzisyenlerinin sahnede bireysel ve özgürce müziğe katkıda bulunduklarını ve birbirlerine alan açarak hepsinin sesinin eşit duyulmasını sağladığını vurgulayan Varoğlu, "Sanat, toplumun yansımasıdır. Bu açıdan 'Cazda Özgürlük ve Demokrasi'yi temamız olarak seçtik ve festivalin 24. yılında yine birbirinden değerli orkestraların eşliğinde sanata bir de bu açıdan bakmak istedik." ifadelerini kullandı.
Festival Direktörü Tuğçe Alpaslan da bu yıl da festival projelerinin seçildiğini ancak Kovid-19 dolayısıyla yaşanan gelişmeler yüzünden programın açıklanması için biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Alpaslan, "Programımız, en kısa sürede 'ankaracazfestivali.com' ve 'cazdernegi.org' sitelerimizden yayımlanacak. Programlandığı şekliyle festival, Caz Derneği, UNESCO ve Herbie Hancock Jazz Institute iş birliğiyle 30 Nisan Dünya Caz Günü'nde yapılacak konserle açılacak. Konserle ilgili açıklama, bir sonraki basın bültenimizde duyurulacak." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››24. Uluslararası Ankara Caz Festivali 'online' yapılacak - Haberler

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