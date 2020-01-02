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"24. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri"

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfınca (TÜRKSAV) organize edilen "19 Mayıs Türk Dünyası Diriliş ve 24. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri" temmuzda sahiplerine verilecek.

02.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:11
Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfınca (TÜRKSAV) organize edilen "19 Mayıs Türk Dünyası Diriliş ve 24. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri" temmuzda sahiplerine verilecek.
TÜRKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Akengin, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin zaman zaman dış güçlerin kuşatmasıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bazı badireler atlatmış olmasına rağmen, Türk ordusu, 2019 yılında başarılı sınır ötesi operasyonlar yapabilmiştir. Bu, bizim için çok önemli bir göstergedir." diye konuştu.
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni işgalinin devam ettiğini hatırlatan Akengin, Azerbaycan'ın gün geçtikçe güçlendiğini vurguladı.
Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine yönelik yaptırımlar uygulandığını dile getiren Akengin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz, Türkiye ile Çin ilişkilerinin normal gitmesini, gelişmesini istemekteyiz. Uygur Türklerinin ise meselesine evrensel insan hakları penceresinden bakılması için dünyada kamuoyu oluşturma ihtiyacı vardır. Diğer taraftan Özbekistan'ın Türk Keneşi'ne (Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi) dahil olması, Türkmenistan'ın da gözlemci üye olarak yer alması, Türk dünyası birliğiyle ilgili ümitlerimi artırmaktadır."
Ödüle layık görülenler
Türk dünyasına hizmet edenlere 24 yıldır çeşitli dallarda ödüller verdiklerini aktaran Akengin, 19 Mayıs Türk Dünyası Diriliş Ödülü'ne layık görülen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e ödülünün, programına göre düzenlenecek törenle takdim edileceğini söyledi.
Ödülleri, temmuzda Bayburt'ta düzenlenecek törenle sahiplerine vereceklerini aktaran Akengin, ödüle layık görülen isimleri şöyle sıraladı:
"Azerbaycan'da Türk tarihi ile ilgili çalışmaları ve eserlerinden dolayı Prof. Dr. Feridun Ağasıoğlu, Hollanda'da ve Avrupa'daki Türklerle ilgili etkinlikler yapan Veyis Güngör, Kıbrıs'taki Türk vakıfları ve Maraş üzerine yaptığı çalışmalar bulunan KKTC Vakıflar Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, ülkemizde Türklük bilimi alanında gerçekleştirdiği çalışmalar ve Nehir Destan Oğuzname eserinden dolayı Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Türk dünyası ile ilgili halk bilimi çalışmaları gerçekleştiren Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Daimi Yürütme Kurulu adına Başkan Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, Türk lehçeleriyle ilgili hizmetlerde bulunan Prof. Dr. Fatih Kirişçioğlu, 25 yıldan beri devam eden Dede Korkut Kültür ve Sanat şölenlerinin düzenlenmesindeki başarılı çalışmaları için Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Türkiye ile Kazakistan ilişkilerinde etkili hizmetlerde bulunan Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu ve yaptığı belgesellerle Türk dünyası ile ilgili tarih, ve coğrafya içerikli bilgileri kamuoyuna yansıtan TRT AVAZ ödül almaya layık görüldü."

19 Mayıs, Güncel

Kaynak: AA


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