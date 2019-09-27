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24 yıl 5 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Samsun'da hakkında toplam 24 yıl 5 ay hapis, 40 bin lira da adli para cezası bulunan cezaevi firarisi polisin takibi sonucu kovalamacayla yakalandı.

27.09.2019 12:3524 yıl 5 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
Samsun'da hakkında toplam 24 yıl 5 ay hapis, 40 bin lira da adli para cezası bulunan cezaevi firarisi polisin takibi sonucu kovalamacayla yakalandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Başköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 ayrı bilişim suçlarından hakkında toplam 24 yıl 5 ay hapis, 40 bin lira da adli cezası bulunduğu öğrenilen ve aynı zamanda cezaevi firarisi olarak arandığı ileri sürülen N.K.'yi kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen N.K., adli işlemlerinin ardından tutuklanan Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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