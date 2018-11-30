30 Kasım 2018, 13:42
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240 Tekstil Çalışanı Kadına Kanser Taraması Yapıldı

240 Tekstil Çalışanı Kadına Kanser Taraması Yapıldı

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve Denizli İş Kadınları Birliği (DİKAB) işbirliğiyle başlatılan Pembe Şehir Projesi kapsamında projeye dahil olan bir tekstil firmasında çalışan toplam 240 kadın kanser hakkında bilgilendirildi.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve Denizli İş Kadınları Birliği (DİKAB) işbirliğiyle başlatılan Pembe Şehir Projesi kapsamında projeye dahil olan bir tekstil firmasında çalışan toplam 240 kadın kanser hakkında bilgilendirildi.

Tekstil firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaynak'ın eşi Nalan Kaynak'ın da katılımı ile Pamukkale İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ayşe Erdoğan tarafından yapılan bilgilendirmede ulusal kanser taramaları, meme ve serviks kanserinden korunma yolları ve kendi kendine meme muayenesi anlatılarak kanserde erken tanının önemine dikkat çekildi ve kadınlara tarama planlaması yapıldı. Tarama çalışmalarının ilerleyen dönemlerde farklı firmalarda da yapılacak kaydedildi. - DENİZLİ İl Sağlık Müdürlüğü,Denizli
30 Kasım 2018 Cuma 13:42