25.06.2019 23:10
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2400 rakımda deniz bisikleti ve zipline keyfi

2400 rakımda deniz bisikleti ve zipline keyfiTRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesi Haldizen vadisinde bulunan 2400 rakımlı Yedi Göller'de deniz bisikleti ve zipline keyfi yaşanıyor.

2400 rakımda deniz bisikleti ve zipline keyfi
TRABZON - Trabzon 'un Çaykara ilçesi Haldizen vadisinde bulunan 2400 rakımlı Yedi Göller'de deniz bisikleti ve zipline keyfi yaşanıyor.
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl 'e yaz aylarında gelen turistlere değişik alanlarlarda hizmet veriliyor. Uzungöl merkezde, yamaç paraşütü, seyir terasından Uzungöl'ü seyretme ve bir çok sportif faaliyetler verilirken, kalabalıktan uzak ve sakin alanları seçen yerli ve yabancı turistlerlere ise farklı hizmet veriliyor. Çaykara ilçesi Haldizen vadisinde bulunan 2400 rakımlı Yedi Gölleri tercih eden turistler ise, ATV, araçlar, deniz bisikleti ve zipline keyfi yaşıyor.2400 rakımda deniz bisikleti ve zipline keyfi
Kaynak: İHA
Uzungöl , Trabzon , Çaykara , Genel

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