25-31 Mart Haftası Burç Yorumları

KOÇ : Eski günleri yad edip hayaller kurabilirsiniz. Enerjiniz yüksek olarak haftaya başlayabilirsiniz. Baş ve boyun sağlığına ve ani hareket yapmamaya dikkat etmeniz iyi olur.Kardeşiniz veya yakın çevreniz yüzünden eşinizle tartışabilirsiniz. Ani şans ve fırsatlar çıkabilir.

BOĞA : İçinize dönüp, eski yaralarınızla yüzleşip, hayaller kurabilirsiniz. Davranışlarınıza karşı etraftan gelecek tepkileri önemseyeceğiniz bir hafta. Aynı zamanda duygu ve mantık arasında kalabilirsiniz. Kariyer ve konumunuzla ilgili sorunlar olabilir. Kadınlardan destek alabilirsiniz.

İKİZLER : Yolculuk, hukuk ve eğitim konularında aksilikler çıkabilir. Eşinizle ben, sen zıtlaşmasına düşmemeye çalışmakta fayda var. İşyerinde size zarar vermeye çalışan kadınlara dikkat. Eski çalışmalarınız bir anda önünüze fırsat olarak düşebilir. Sosyalleşmek ve bolca gezmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ : Kariyer ve konumunuzla ilgili bolca hayal kurabilirsiniz. Yaratıcı ve sanatsal iş yapanlar bunu çok verimli değerlendirebilirler. Böyle bir iş yapmıyorsanız ise gerçeklerle bir anda yüz yüze gelebilirsiniz. Eşiniz veya ortağınızla sorun çıkabilir. Sosyal çevrenizden ani fırsatlar elde edebilirsiniz.

ASLAN : Günlük yaşamda veya işyerinde sorunlar çıkabilir. Eski bir hastalık yeniden nüksedebilir. İhmal etmemekte fayda var. Uzak yolculuklara çıkabilir, yeni bir eğitime başlayabilir veya hukuki bir süreci başlatabilirsiniz. Sosyal çevrenizden gelecek aşk fırsatı yanıltıcı olabilir, dikkat.

BAŞAK : Kız kardeş veya kadın arkadaşlarınızla restleşmeniz olabilir. Ancak doğru iletişimle sorun büyümeden çözebilirsiniz. Bekarların sevgilileriyle, çocuğu olanların da çocuklarıyla bir süredir devam eden sorunları bu hafta biraz hafifleyebilir. Ek kazançlar moral verecek.

TERAZİ : Sevdiğinizle maddi konular nedeniyle sorun yaşayabilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren işlerde çalışanlar için oldukça verimli bir hafta olabilir. Böyle bir iş yapmıyorsanız bol hayal kurabilirsiniz. Aile içinde eski sorunları açmak iyi olmayacak. Yalnızlar şanslı birlikteliklere başlayabilirler.

AKREP : Sanatsal etkinlikler, hobilerle ilgileneceğiniz bir hafta. Sevgilisi olanlar sevgilisiyle, çocuğu olanlar çocuğuyla bolca vakit geçirebilirler. Eşinizle duygusal konularda zıtlaşabilirsiniz. Kardeş ve yakın çevrenizde devam eden sorunlar bu hafta biraz hafifleyebilir. Maddi şansınız yüksek.

YAY : Ev, aile, emlak alım-satımı konularıyla geçecek bir hafta. Maddi kazanç elde ederken zorlanabilirsiniz. Ancak geçmişte yaptığınız maddi yardımların size olumlu dönüşü olabilir. Bekarlar ani bir şanslı flörte başlayabilirler. Çocuğu olanların çocuğuyla ilgili güzel fırsatlar çıkabilir.

OĞLAK : Bir süredir devam eden geçmişi sorgulama haliniz size, geçmişten ders alarak yolunuza devam etme konusunda yol açacak gibi görünüyor. Ticaret, medya ve iletişim sektöründe çalışanlar zorlanabilirler. Ailenize ummadığınız bir yerden maddi bir kazanç gelebilir.

KOVA : Geçmişte yaptığınız bazı hatalarla ilgili olarak bazı zorluklar gündeme gelebilir. Duygu ile mantık dengesini sağlayarak çözüm üretebilirsiniz. Dış görünümünüzle ilgili bir değişiklik yapmayı düşünebilirsiniz. Arkadaş çevreniz tarafından destekleniyorsunuz.

BALIK : Bu hafta çok hayal kurabilirsiniz. Bu bazen gerçekleri net görememenize sebep olabilir, dikkat. Etrafınızdaki kadınlarla zıtlaşmanız bir fayda vermez. Temkinli olmakta fayda var. Stratejik davranırsanız,maddi kazancınızda ani bir artış şansı söz konusu olabilir.

Not: Doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece %20 sonuç verir. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayın.Sevgiyle kalın.

Karma Astrolog

Aysun Köşker Koç