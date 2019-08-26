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25 Ağustos 2019 Haberleri

25 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.

26.08.2019 00:18 25 Ağustos 2019 Haberleri

Yeni Malatyaspor, Fahriye Evcen, İlber Ortaylı, Sivasspor, Genel

Son Dakika genel Haberleri
01:00   Ümraniye'de aile katliamı: 3 ölü, 1 yararlı
00:18   25 Ağustos 2019 Haberleri
22:11   KKTC Başbakanı Tatar: "Onlar aramaya devam ediyor, biz aramaya devam ediyoruz"
21:52   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Araklı'da restoran açılışına katıldı
20:26   İlber Ortaylı'yı dinlemek isteyenler salona sığmadı
19:02   Malazgirt Zaferi etkinlikleri son buldu
18:30   Osmaniye'ye çifte şehit ateşi düştü