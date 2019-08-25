25 ağustos pazar dha spor gündemi

Yeni Malatyaspor
21: 45 Antalyaspor - Yukatel Denizlispor
21: 45 Galatasaray - Konyaspor
TFF 1'İNCİ LİG
17.00 Ümraniyespor - Giresunspor
19.15 Ekol Göz Menemenspor - Hatayspor
21.45 Bursaspor
- Akhisarspor
21.45 Adanaspor - Eskişehirspor
BASKETBOL
10.00 A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atlas Turnuvası yarı finalinde Venezuela ile karşılaşacak.
KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI
17: 00 Bulgaristan - Sırbistan
19: 30 Yunanistan - Finlandiya
BİNİCİLİK
09: 00-19: 00 Yetişkinler Türkiye Şampiyonası Engel Atlama Yarışmaları, Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleştirilecek.