25 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 Maç Saati
02:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
02:45 Süper Lig Haftanın Golleri
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
04:00 Maç Sonu
05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:45 Maç Saati
09:15 Süper Lig Maç Özetleri
10:00 Maç Sonu
10:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
11:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
11:00 Haftanın Öyküleri
11:30 Dünden Bugüne
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
14:00 Maç Saati
15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
15:30 Dünden Bugüne
16:00 Taraftar
16:00 Süper Lig Maç Özetleri
16:00 Maç Sonu
17:00 Futbolun Şehirleri
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
20:45 Süper Lig Kısa Özet
21:00 beIN Manşet
22:00 Taraftar
22:00 Dünden Bugüne
22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
23:00 Futbolun Şehirleri