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25 Aralık 2019 Cnn Türk Yayın Akışı

25 Aralık 2019 Çarşamba günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

25.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 25.12.2019 06:45 25 Aralık 2019 Cnn Türk Yayın Akışı

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

00:00 Gece Haberleri

01:00 Gece Haberleri

01:15 Tarafsız Bölge

01:15 Akıl Çemberi

04:00 Gece Haberleri

06:00 Güne Merhaba

08:30 A'dan Z'ye

10:00 10'dan Sonrası

11:00 10'dan Sonrası

11:35 Spor

12:00 Bugün

12:51 Hava Durumu

13:00 Bugün

14:00 Bugün

15:00 Günlük

15:38 Ekonomi

16:00 Günlük

16:35 Her Şeyden Önce

17:00 Günlük

17:30 Spor

17:45 Günün Ekonomisi

18:00 Haber

21:00 Akıl Çemberi

21:00 Tarafsız Bölge


Cnn Türk, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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