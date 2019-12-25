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25 Aralık 2019 Fox Yayın Akışı

25 Aralık 2019 Çarşamba günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

25.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 25.12.2019 06:45 25 Aralık 2019 Fox Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Ferhat ile Şirin

01:30 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi

02:15 Temizlik Benim İşim

04:00 Zuhal Topal’la Sofrada

06:00 Kadın

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Komşular

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Kadın

20:00 Yaparsın Aşkım


Zuhal Topal, Fox, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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