25 Aralık 2019 Haberleri

Halısahada 15 gün içerisinde 2 ölüm! Bu kez Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye 'Burası pavyon değil' dediği iddia edildi Canlı yayında Özlem Gürses ile Mehmet Metiner arasında 'işbirlikçi' tartışması: Aynen iade ediyorum Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı Netanyahu ilk kez anlattı: Putin 'sen olmasaydın İsrail'le savaşa girebilirdik' dedi Kayınvalidesini reddeden gelini, eşi zorla hamile bıraktı Adı Galatasaray'la anılan Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı İYİ Parti'li isme 24 saat içinde 2 silahlı saldırı! Deniz Akkaya yatak pozunu paylaştı! Takipçilerinden tam not aldı Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Çocuk doktorunun, tedavisini üstlendiği hastasına bebekliğinden beri cinsel istismar uyguladığı ortaya çıktı Meteoroloji'den 10 kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sağlık sorunları nedeniyle gösterisini erteledi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kanal İstanbul açıklaması: Başlayacak ve bitireceğiz Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak Kanal İstanbul belgesi! Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nin kararını paylaştı Sezon sonu kontratı bitiyor, iki kulüp kancayı attı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi İdlib'de on binlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halinde! Uluslararası ajanslar görüntüledi Beşiktaş, Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor Vicdansızlık kamerada! Bebeğini apartmanın önüne bırakıp gitti AK Parti'den Mansur Yavaş'la ilgili kayyum iddialarına yanıt: Bu 3 bin voltluk elektriğe çıplak elle dokunmak gibi bir şey Çin'in akıllı şehirlerinin vatandaşlarına maliyeti ne? Ahmet Davutoğlu'ndan hükümete Libya desteği: Yapılan anlaşma doğrudur Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi TMSF'den Cem Uzan'ın oteliyle ilgili açıklama: Otelle ilgili bir tasarrufta bulunmadık Fransa'da öldürdü Bursa'da itiraf etti! Yasak aşk cinayetinin detayları ortaya çıktı Putin, 5 generali görevden aldı Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor Wall Street Journal'dan kapsamlı analiz: Türkiye rest çekiyor ve kazanıyor Raylarda ölü bulunan kadının üzerinden 10 yük treni geçmiş İngiliz model Elizabeth Hurley, üstsüz noel paylaşımıyla sosyal medyayı salladı 350 kiloluk domuzu gören şaştı kaldı! Son yılların en büyüğü Sinop'ta yakalandı İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı Evimi yakanı bulun diye feryat eden kadının, kendi evini yaktığı ortaya çıktı Son dakika: Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, geçici konkordato aldı Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak Şehit Asteğmen Kubilay'ın torunu, anma gününden bir gün sonra parti üyesi oldu Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na nafaka cevabı: Erkek olsam kadına da para veririm CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul paylaşımı