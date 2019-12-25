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25 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

25 Aralık 2019 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

25.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 25.12.2019 06:45 25 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Artı

01:00 Spor Artı

02:00 Stadyum

02:00 Almanya'dan Futbol

03:45 Süper Lig Özetler

04:15 TFF 1. Lig Özetler

04:45 İngiltere Premier Lig Özetler

05:00 Süper Lig Özetler

05:15 Almanya Bundesliga Özetler

05:30 Hedef Süper Lig

05:35 90'dan Sonra

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:15 Süper Lig Panorama

09:25 Almanya Bundesliga Özetler

09:45 İngiltere Premier Lig Goller

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 TFF 1. Lig Panorama

11:00 Spor Manşet

12:00 Süper Lig Goller

12:10 Almanya Bundesliga Panorama

12:15 Pota Altı

12:15 Bundesliga

13:00 Spor Bülteni

13:30 Süper Lig Özetler

13:50 TFF 1. Lig Goller

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:10 Süper Lig Goller

15:20 Spor Atlası

15:20 TBMM-TV

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:30 TFF 1. Lig Özetler

17:30 Spor Akşamı

18:05 Süper Lig Goller

18:15 İngiltere Premier Lig Goller

18:20 TFF 1. Lig Panorama

18:25 Takvim Yaprakları

18:30 Spor Merkezi

19:30 Hedef Süper Lig

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Ana Haber

20:35 Süper Lig Panorama

20:45 Premier Futbol

21:00 Aktüel Futbol

22:00 Futbol Aklı

23:00 Almanya'dan Futbol

23:30 Avrupanın Paslaşması


Futbol, Trt, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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