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25 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

25 Aralık 2019 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

25.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 25.12.2019 06:45 25 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Ateş

00:15 Aileler Yarışıyor

01:55 Aileler Yarışıyor

02:00 Baba Can'dır

03:25 İncir Ağacı

03:55 İyilik Kulübü

04:20 1'de Bugün

04:25 İncir Ağacı

04:30 Seksenler

05:20 Benim Adım Melek

08:55 Baba Can'dır

11:35 1'de Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Elimi Bırakma

20:00 Benim Adım Melek


Seksenler, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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