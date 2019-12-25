25 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

Mert Çetin: Hedefim uzun yıllar Roma forması giymek

"İtalya Milli Takımı'ndaki arkadaşlarımızla birbirimize takılıyoruz"

"Bizim için ilk devre iyi geçti diyebilirim"

"İlk başlarda biraz zorlandım"

"Romalı taraftarlar takımlarına inanılmaz düşkünler"

Gençlerbirliği 'ni ve Türkiye'yi temsil ediyorum"

"Formayı aldıktan sonra bırakmamak için elimden geleni yapacağım"

"Her hafta maç yaptığımız stada deplasmana gidiyor gibi gideceğiz"

"Maçlardan ve antrenmanlardan çok fazla vakit kalmıyor"

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz: 2019 yılını 193 madalya ile kapattık

"Gittiğimiz her yerde sporcularımız alkışlanarak izlendi"

"Judoyu sadece madalya alsınlar diye yapmıyoruz"

"Okullarda erken yaşta judo projemiz var"

"2020 olimpiyatlarından büyük bir madalya ile döneceğiz"

Çağla Büyükakçay: 2020'de hedefim tekrar ilk 100'e girmek

"2019 daha sağlıklı oynayabildiğim bir sene oldu"

"Tenis Ligi'nin önemi çok büyük"

"Altyapı başarılarla doğru orantılı"

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI

11.00 Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak'taki ofisinde toplantı yapacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçının hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY

13.30 Sarı-kırmızılılarda Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavili takım günü izinli geçirecek.

GENÇLERBİRLİĞİ

Kırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

14.45 Sarı-siyahlılar, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.

HAKEMLER AÇIKLANACAK

Süper Lig'de 17'nci ve ilk yarının son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak.

BASKETBOL

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14.00 Çankaya Üniversitesi - Fenerbahçe Öznur Kablo

18.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - OGM Ormanspor

18.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol

18.00 Bellona Kayseri Basketbol - İzmit Belediyespor

19.00 Galatasaray - Hatay BŞB.

VOLEYBOL

Erkekler Axa Sigorta Kupa Voley

19.00 Halkbank - Arhavi Voleybol

BÜYÜK ATATÜRK KOŞUSU

10.00 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişi nedeniyle her yıl düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu ile ilgili basın toplantısı yapılacak.

KAYAK

10.00 Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışı, Erzurum Kandilli Kayak Merkezi'nde başlıyor.