25 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

Mert Çetin: Hedefim uzun yıllar Roma forması giymek
"İtalya Milli Takımı'ndaki arkadaşlarımızla birbirimize takılıyoruz"
"Bizim için ilk devre iyi geçti diyebilirim"
"İlk başlarda biraz zorlandım"
"Romalı taraftarlar takımlarına inanılmaz düşkünler"
" Gençlerbirliği
'ni ve Türkiye'yi temsil ediyorum"
"Formayı aldıktan sonra bırakmamak için elimden geleni yapacağım"
"Her hafta maç yaptığımız stada deplasmana gidiyor gibi gideceğiz"
"Maçlardan ve antrenmanlardan çok fazla vakit kalmıyor"
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz: 2019 yılını 193 madalya ile kapattık
"Gittiğimiz her yerde sporcularımız alkışlanarak izlendi"
"Judoyu sadece madalya alsınlar diye yapmıyoruz"
"Okullarda erken yaşta judo projemiz var"
"2020 olimpiyatlarından büyük bir madalya ile döneceğiz"
Çağla Büyükakçay: 2020'de hedefim tekrar ilk 100'e girmek
"2019 daha sağlıklı oynayabildiğim bir sene oldu"
"Tenis Ligi'nin önemi çok büyük"
"Altyapı başarılarla doğru orantılı"
KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI
11.00 Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak'taki ofisinde toplantı yapacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçının hazırlıkları devam edecek.
GALATASARAY
13.30 Sarı-kırmızılılarda Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.
TRABZONSPOR
Bordo-mavili takım günü izinli geçirecek.
GENÇLERBİRLİĞİ
Kırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
14.45 Sarı-siyahlılar, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.
HAKEMLER AÇIKLANACAK
Süper Lig'de 17'nci ve ilk yarının son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak.
BASKETBOL
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14.00 Çankaya Üniversitesi - Fenerbahçe Öznur Kablo
18.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - OGM Ormanspor
18.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol
18.00 Bellona Kayseri Basketbol - İzmit Belediyespor
19.00 Galatasaray - Hatay BŞB.
VOLEYBOL
Erkekler Axa Sigorta Kupa Voley
19.00 Halkbank - Arhavi Voleybol
BÜYÜK ATATÜRK KOŞUSU
10.00 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişi nedeniyle her yıl düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu ile ilgili basın toplantısı yapılacak.
KAYAK
10.00 Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışı, Erzurum Kandilli Kayak Merkezi'nde başlıyor.