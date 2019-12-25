25 Aralık Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Bahçelievler, Bayrampaşa, Bağcılar, Esenyurt, Esenyurt, Eyüpsultan, G.O.Paşa, Kadıköy, Kağıthane, Silivri, Tuzla ilçelerinde su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı da belirtildi. İşte 25 Aralık Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

25 Aralık Çarşamba İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Bahçelievler

İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-25 10:09:00.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Bayrampaşa

İlçe : Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-25 10:45:01.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Bağcılar

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Kirazlı Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-25 10:53:28.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Esenyurt

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Yenikent Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-25 09:58:13.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Esenyurt

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah,Örnek Mah,Pınar Mah,Bağlarçeşme Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-25 10:06:14.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Eyüpsultan

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Karadolap Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-25 11:22:00.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: G.O.Paşa

İlçe : G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler : Sarıgöl Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-25 11:01:31.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Kadıköy

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-25 10:14:57.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Kağıthane

İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Ortabayır Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-25 10:11:33.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Silivri

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Silivri Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-25 09:37:19.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇE: Tuzla

İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Orhanlı Mah,Mescit Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-25 10:57:45.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.