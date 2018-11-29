25 Aralık Kumpas Davası'nda 59 Sanık İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

29 Kasım 2018 Perşembe 15:16



29 Kasım 2018 Perşembe 15:16

FETÖ/PDY'nin takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlük yaptıkları iddiası ile firari sanık Fetullah Gülen'in ve eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 71 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa verildi. Mütalaada, 59 sanık hakkında, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenenler arasında 25 aralık soruşturmasını yürüten Yakup Saygılı, yardımcısı Kazım Aksoy ve İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı da bulunuyor. Fetullah Gülen ve Hakan Atilla davasında tanık olarak dinlenen Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın dosyası ayrılarak haklarındaki yakalama kararının devamına hükmedilmesi istenen mütalaada, 2 sanığın da beraatına karar verilmesi istendi.SAVCININ MÜTALAASIİstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesinin karşısındaki duruşma salonunda gördüğü bugünkü davaya 11 tutuklu sanık ile 2 tutuksuz sanık ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma Savcısı Ramazan Gökçe esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Gökçe, özetleyerek okuduğu mütalaasında, FETÖ/PDY'nin hizmet adı altında toplumun dini duygularını istismar ettiğini, hukuku bir silah gibi kullandığını, devlete sızarak bir nevi paralel devlet haline geldiğini, kendinden olmayan personeli bertaraf ettiğini kaydetti.Sanıklar tarafından gerçekleştirilen ve bu davaya konu olan 25 Aralık soruşturmasının bir hukuk darbesi olduğunun anlaşıldığı belirtilen mütalaada, sanıkların hukuksuz yaptıkları dinlemelerle işadamlarına ve bürokratlara şantaj uyguladıkları belirtilerek, 25 Aralık operasyonunun hükümeti düşürmeye yönelik bir yargı darbesi olduğu kaydedildi.GÜLEN'İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 6 FİRARİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDIMütalaada, firari sanıklar Fetullah Gülen, Sinan Dursun, Sinan Sağyalavaç, Hamza Tosun, Engin Filiz ve Hakan Atilla'nın yargılandığı davada tanıklık yapan eski emniyet müdürü Hüseyin Korkmaz'ın dosyasının ayrılarak haklarındaki yakalama kararının devamına karar verilmesini istendi.63 SANIK İÇİN CEZA İSTENDİMütalaada, 63 sanık hakkında ceza istenirken, İsmail Meydan ve Mustafa Meydan'ın tüm suçlardan beraatına karar verilmesi talep edildi.59 SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİİhraç edilen eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı, ihraç edilen yardımcısı Kazım Aksoy ve ihraç edilen emniyet müdürü Yasin Topçu'nun da aralarında bulunduğu 59 sanık için, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.Mütalaada Yakup Saygılı, Kazım Aksoy ve Yasin Topçu, "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar, İstanbul eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı'nın da aralarında bulunduğu 56 sanık için, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar ceza talep edildi. Mütalaada, Yakup Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, Mahir Çakallı'nın da aralarında bulunduğu 59 sanık için ayrıca, "Casusluk yapmak", "Usulsüz dinleme yapmak ve bu dinlemeleri ifşa etmek" suçlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan 19 yıldan 117.5 yıla ceza istendi.Yakup Saygılı, Kazım Aksoy ve Yasin Topçu için toplamda bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıldan 140 yıla, Mahir Çakallı ve diğer sanıklar için de toplamda birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26.5 yıldan 132.5 yıla kadar ceza talep edildi.4 SANIK İÇİN SADECE ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZA İSTENDİFaruk Çelik, Fatih Aydın, Hasan As ve İrfan Şahin hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen mütalaada, bu sanıkların, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "casusluk yapmak" suçlarından beraatlarına karar verilmesi istendi.İDDİANAMEDENİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bir numarala sanık zFetullah Gülen olarak yer alıyor. Davanın diğer sanıkları ise 25 Aralık soruşturmasını yürüten dönenim İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı, yardımcısı Kazım Aksoy ve İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı'nın da aralarında bulunduğu 70 kişiden oluşuyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, Berat Albayrak, Yalçın Akdoğan, Serhat Albayrak, Hakan Fidan, İsmail Rüştü Cirit'in müşteki sıfatı ile yer aldığı mütalaada, sanıklar için, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen ya da tamamen engellemeye teşebbüs", "Terör örgütü yöneticisi olmak", "Terör örgütüne üye olmak", "Casusluk yapmak", "Usulsüz dinleme yapmak ve bu dinlemeleri ifşa etmek" gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 52.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor. - İstanbul