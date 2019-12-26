25 Aralık Kurtuluş Resepsiyonu ve Kutlama Programı Yapıldı

Şehitkâmil Kültür ve Kongre Merkezi'nde Gaziantep'i anlatan Kuşatma Belgeseli ile başlayan programda konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Antep Savunması'nın tüm Türkiye ve dünyaya anlatılması gerektiğini aktardı.

100. yıla girerken Gaziantep'in hangi şartlar altında nasıl Gazi olduğunun gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurgulayan Gül,"Toplumların hafızaları yetmiş yetmiş beş yılda bir sıfırlanıyor. Bunu yenilemek lazım. 100. yıl etkinliklerinin içerisinde hem direniş, hem işgal hem de kutlama var. 24 ay boyunca hayata dair ne yaşanmışsa Gaziantep başta olmak üzere Antep Savunması'nı bütün Türkiye'ye yer yer bazı olayları bütün dünyaya anlatmak istiyoruz.Gaziantep'in niye Gazi olduğunu, biz bilmezsek biz öğrenmezsek çocuklarımıza öğretmezsek bu toprakları vatan yapan 6317 şehidimiz başta olmak üzere, şehitlerimize ve Gazi olan tüm Gazianteplilere haksızlık etmiş oluruz. Onlara ihanet etmiş oluruz. O açıdan o günkü olayları objektif bir şekilde anlayacağız, 100 yılda nereye geldiğimizi anlatacağız" dedi.

Gaziantep'in yokluktan geldiği ve şu an ulaştığı başarı hikâyesinin iftihar meselesi olarak anlatılması gerektiğinin altını çizen Gül, "Gaziantep'in hem direnişi hem yükselişi sıfırdan kendi küllerinden yeniden doğan ülkeler gibi.Türkiye'de ve dünyada örnek gösterilen hem ekonomik anlamda hem de direniş anlamında çok sayılı şehir vardır. Gaziantep onlardan bir tanesidir. Direnişi baktığımızda bizi biz yapan belirli unsurlar vardır, camilerimiz gibi. Onlara saldırılmış demek ki bu milletin dini duygularını ayakta tutmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yaşadığı 15 Temmuz işgal girişimini de hatırlatan Gül, "Şartlar değişiyor,kimi zaman dışardan İngilizlerin, Fransızların geldiği gibi direk geliyorlar kimi zaman taşeron kullanıyorlar. En son 15 Temmuz faciası yaşadık. İçimizdeki hainleri satın aldılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği milletimizin feraseti olmasa belki farklı bir şeyler konuşuyor olacaktık, 100. yıla kavuşmuyor olacaktık. Bir ihtilalden ziyade bir işgal girişimini yaşadık, atlattık.O açıdan farklılıklarımızı zenginlik sayacağız, el ele vereceğiz, daha çok çalışacağız. Ekonomik olarak güçlü olacağız. Dış dünyaya karşı birlikteliğimiz muhafaza edeceğiz. Teknolojinin bütün yeniliklerini takip edeceğiz" diyerek şöyle devam etti:

"Türkiye Atak helikopter, ihalar üretiyor gurur duyuyoruz. Fransa'nın otuz, kırk tane sahip olduğu nükleer santralin biz yeni sahip olacağız. Onlarda kırk tane olduğunda sorun yok biz bir tane sahip olduğumuzda bizimle ilgili binlerce sebep ortaya sunuyorlar. O açıdan hiçbir şeye aldanmadan birlikteliğimizi muhafaza ederek, ekonomik kalkınmamızı, siyasi iktidarımızı muhafaza ederek daha çok üreteceğiz daha çok büyüyeceğiz. Nice 100 yıllara varacağız. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimize, rahmeti rahmana kavuşan gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, minnetle anıyorum. Günümüz kutlu olsun"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 25 Aralık, 'Ya istiklal ya ölüm', 'iman varsa imkân vardır' diyenlerin günüdür. 25 Aralık, 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyenlerin günüdür. Gazi şehir, vatanına göz dikenleri ezenlerin şehridir. Gazi şehir, burada şerefiyle tarihini yazanların şehridir. Bu gurur, şeref bizim hepimizin. 3 Gazi vardır. Gazi Meclis, Gazi şehir ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk, buradaki savunmadan etkilenerek iki önemli telgraf göndermiştir. Ve bu şehirde yaşanan kahramanlığı bütün Anadolu'ya örnek olarak göstermiştir. Gaziantep'in gözlerinden öpmüştür. 6317 şehidimizin ruhu şad olsun. Bir şehir düşünün yarısı şehit, yarısı gazi. Bir asır geçti şu anda değişen bir şey yok. Zaman değişse bile vazife hep aynı, süreç değişse bile vazife hep aynı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı tarafından seslendirilen eserler ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğince gerçekleştirilen gösteri ile coşkulu bir kutlama gerçekleştirildi. Program, Gaziantep'e değer katanlara plaket verilmesi ile sona erdi.

Kutlama programına, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep Milletvekilleri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri,Gaziler ve vatandaşlar katıldı.