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25. Beypazarı ve Yöresi Kültür Turizm ve Tarih Festivali

Uluslararası 25. Beypazarı ve Yöresi Kültür Turizm ve Tarih Festivali, Gündüz Alp'in kabrinin bulunduğu Hırkatepe köyündeki törenle başladı.

06.09.2019 22:05
Uluslararası 25. Beypazarı ve Yöresi Kültür Turizm ve Tarih Festivali, Gündüz Alp'in kabrinin bulunduğu Hırkatepe köyündeki törenle başladı.
Türbeden başlayan korteje Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, KKTC Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ile vatandaşlar katıldı.
Mehteran eşliğinde köy meydanına yapılan yürüyüşün ardından köy meydanına kurulan Otağ çadırı ziyaret edildi.
Kaymakam Ayca ve Belediye Başkanı Kaplan, temsili olarak demir dövdü.
Çadırın önünde çeşitli marşlardan oluşan bir sonse verildi.
Korteje Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima da katıldı.
25. Beypazarı ve Yöresi Kültür Turizm ve Tarih Festivali

Tuncer Kaplan, Beypazarı, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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