16.06.2019 14:32
Haberler»“kultur-sanat“ » Haber

25. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde "25. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali" düzenlendi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde "25. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali" düzenlendi.
Ayder Yaylası Galer Düzü mevkisinde düzenlenen festival kapsamında, ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde boğa güreşleri yapıldı.
Rize, Erzurum ve Artvin'den 72 boğanın yarıştığı ve heyecanlı anlara sahne olan güreşleri, yaklaşık 2 bin 500 kişi izledi.
Festivale "Karabela" adlı boğasıyla katılan Nurten Aykut, büyük ilgi gördü. Aykut'un güreşler boyunca yanından ayrılmadığı boğasıyla sürekli konuşması dikkati çekti.
Güreşlerde dereceye giren boğaların sahiplerine 70 bin lira ödül verildi.
"Çocuğum gibi bakıyorum"
Nurten Aykut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 yıldır boğa yetiştirdiğini, onları fındık, ceviz, üzüm ve arpa ezmesiyle beslediğini anlattı.
Boğaları evlatlarından ayırmadığını belirten Aykut, "Her şeyleriyle ilgileniyorum. Onlar benim bir parçam. Onlara sevgimi, her şeyimi veriyorum. Bu sevgi tarif edilemez." dedi.
Güreşleri izleyen Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ise gazetecilere yaptığı açıklamada, yaylacılıkla meşhur bölgede boğa güreşlerinin önemli bir gelenek olduğunu söyledi.
Boğaların, yayla yolculuğu öncesinde liderlik için yarıştığını ifade eden Haşimoğlu, şunları kaydetti:
"Boğalar arasında yaylalara çıkmadan önce kimin lider olacağına karar verilmesi lazım. Bir anlamda bu alanlar boğaların birbirini gördükleri, liderin belirlendiği alanlar. Yüksek yaylalarda bu kavgalar olsa hasarlar olabilir. Bir anlamda festival barış ortamı içinde, kimseye zarar vermeden liderin belirlendiği yerler oluyor."
Öte yandan, festivale katılan dağcılar, alandaki kayalara asılı 70 metrekarelik Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.
AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı'nın da katıldığı festivale, Arap turistler yoğun ilgi gösterdi.25. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali
Kaynak: AA
Artvin, Rize, Çamlıhemşin, Kültür Sanat

Son Dakika Haberleri
15:06 Kaza geçiren jandarmanın cenazesinde gözyaşları sel oldu
15:05 Destici: "ABD şemsiyesi altında bir bölge oluşturmalarına asla müsade edilmemelidir"
15:04 BOĞA GÜREŞİNDE 'KARABELA'NIN SAHİBİ KADIN İLGİ ODAĞI OLDU
15:04 BURSA BAŞAK DİZER'İN BABASI, BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
15:03 Amed Sportif Faaliyetler kongre kararı aldı
15:03 ABD'ye Hong Kong'daki protestolarda "ihtiyat" uyarısı
15:03 Vali Kaymak'tan Babalar Günü mesajı