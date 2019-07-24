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25 dakikada 11 araca "yaya geçidi" cezası

Düzce'de emniyet ekiplerince şehir merkezinde yapılan 25 dakikalık uygulamada 16 araca ceza yazıldı.

24.07.2019 13:36
25 dakikada 11 araca
Düzce'de emniyet ekiplerince şehir merkezinde yapılan 25 dakikalık uygulamada 16 araca ceza yazıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Aracı (İHA) Şubesi ve Trafik Şubesi ekipleri, İstanbul Caddesinde drone ile yaya geçidinde uygulama yaptı.
Ekipler, havadan takip ile bölgede yayalara öncelik tanımayan sürücüleri bir sonraki kavşak olan Valilik önünde çevirdi.
Ekipler, yaklaşık 25 dakikalık uygulama yaparken bu süre zarfında 11 araca 5 bin 368 lira para cezası yazdı.
Yaya geçidinde yayaya yol vermemenin cezası 488 lira olurken ekiplerin uygulamaları farklı zamanlarda gerçekleştireceği öğrenildi. 25 dakikada 11 araca yaya geçidi cezası

İnsansız Hava Aracı, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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