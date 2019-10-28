25. Dönem Özel Harekat kadın POMEM sınav giriş belgeleri açıklandı!

Heyecanla beklenen 25. Dönem POMEM sınav giriş fiziki yeterlilik sınav talimatı ve giriş belgesi sonunda Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden paylaşıldı. 25. Dönem POMEM parkuru nasıl olacak belli oldu. 500 kadın Polis Özel Harekat sınav giriş belgelerine ulaşmak isteyen adaylar Polis Akademisi Başkanlığı sitesinden edinebilecek. 25. Dönem PÖH kadın POMEM giriş belgesi nasıl alınır?

POMEM GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Akademiden yapılan açıklamada, 25. Dönem Özel Harekat Kadın Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavına katılacak adayların ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik ve mülakat sınav merkezleri ile tarihlerinin açıklandığı belirtildi.

25. DÖNEM POLİS ÖZEL HAREKAT KADIN POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ...

25. Dönem Özel Harekat POMEM Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat uygulanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

25. DÖNEM POMEM PARKURU

Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile denge aletinin bitimindeki duba arası 14 metre eninde, denge aletinin bitimindeki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 8 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişlikte olacaktır.

Yapılacak hareketlerle ilgili olarak;

Öncelikle adaylara gruplar halinde fiziki yeterlilik parkuru tanıtılacaktır. Adaylara parkuru tanıtım esnasında veya sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sakatlık durumunda fiziki yeterlilik sınav komisyonu sorumlu değildir. Daha sonra komisyonca ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru döner.Aday "BAŞLA" komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır.