25 Ekim 2019 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
01:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
03:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
05:00 Gel Konuşalım
05:30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 8'de Bugün
09:30 Gel Konuşalım
13:15 Güle Güle Oturun
14:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz
16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
19:15 Oynat Bakalım
20:00 Recep İvedik 4
23:15 Küçük Esnaf