25 Ekim resimli Cuma mesajları - En şık, anlamalı, hadisli Cuma mesajları

En hayırlı günlerden Cuma günü tüm İslam alemi camileri dolduruyor. Sevdikleriyle bugünü kutlamak istene Müminler Cuma mesajları 2019 merak ediyor. En anlamı kısa, uzun, resimli, ayetli Cuma mesajları ile yakınlarınızın mübarek Cuma gününü kutlayın. Cuma mesajları 2019 resimli yeni…

2019 CUMA MESAJLARI

'Büyük günahları işlemedikçe beş vakit namaz ve Cuma, öbür Cuma'ya kadar aralarında işlenen günahlara kefarettir.'

"Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem" diyen Sevgilinin (S.A.V.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile. Hayırlı Cumalar dilerim.

Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah'ın fazlını isteyip-arayın ve Allah'ı çokça zikredin; umulur ki felaha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz. (Cuma Suresi – 10)

Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi – 9)

Göz iki, kulak iki, ağzımız ise tektir. Çok görüp, çok dinleyip, az söylemek gerektir. Cumanız Mübarek Olsun…

Her Cuma bir huzur her sabah bir umuttur! Huzurunuz ve umudunuz daim dualarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar…

Kalbiniz duayla, gönlünüz huzurla, yüreğiniz sevgiyle dolsun, Cumanız mübarek olsun!

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. (Cuma Suresi 9-10)

Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir. (Rahman suresi, 78)

İyilikle kötülük bir olmaz, Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur. (Fussilet suresi, 34)

Dedi ki: "Ben hüznümü, kederimi ancak Allah'a şikayet ederim ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri de bilirim. (Yusuf suresi, 86)

RESİMLİ, KISA, ANLAMLI, DUALI CUMA MESAJLARI

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cuma 17, 18)

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

Nasıl yaşarsan öyle ölürsün! Öyle bir yaşa ki Rabbim, kulum senden razıyım desin. Hayırlı Cumalar!

Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. Hayırlı Cumalar…