Türk Toraks Derneği Batı Anadolu Şube Başkanı Prof. Dr. Füsun Alataş, "Akciğer kanseri ülkemizde tüm yaş grupları içinde en sık görülen kanser tipi olarak erkeklerde birinci, kadınlarda ise 5'inci sırada yer almaktadır." ifadesini kullandı.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Alataş, 25 Eylül Dünya Akciğer Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de solunuma bağlı hastalıkların, hastaneye yatışların yüzde 13'ü ile ölüm nedenlerinin yüzde 11'inden sorumlu olduğunu aktardı.Bu hastalıklar arasında yer alan kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH), verem, akciğer kanseri, astım ve zatürre, dünya çapında ve Türkiye'de ciddi ölümlere ve hastalık yüküne yol açtığını ifade eden Prof. Dr. Alataş, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:"Dünya çapında üçüncü ölüm nedeni olan KOAH'tan 65 milyon insan muzdariptir ve bu rakamlar giderek artmaktadır. Türkiye'de yaklaşık 5 milyon KOAH hastası olup bunlardan ancak 500 bini kendisinde KOAH olduğunu bilmektedir. KOAH'ta erken tanı ve tedavi olanaklarına erişmek için öncelikle toplumda KOAH farkındalığını artırmak gerekmektedir. Verem ise ne yazık ki halen tüm dünyada en ölümcül bulaşıcı hastalıktır. Her yıl 1,8 milyon kişi verem nedeniyle ölmekte ve yılda 10 milyon kişi vereme yakalanmaktadır. Verem hastalığı yoksullar, göçmenler, madenciler ve riskli ortamlarda çalışan ve yaşayan diğer kişiler yanında tütün ve alkol kullanımı, diyabet, AIDS, bağışıklık sisteminin baskılanması gibi risk faktörlerine sahip kişilerde daha çok görülmektedir. Akciğer kanseri, en ölümcül kanserlerdendir. Dünyada yılda 1,6 milyon kişi bu hastalıktan ölmektedir. Akciğer kanseri ülkemizde tüm yaş grupları içindte en sık görülen kanser tipi olarak erkeklerde birinci, kadınlarda ise beşince sırada yer almaktadır.""Dünyada 334 milyon astımlı hasta bulunmaktadır"Prof. Dr. Alataş, zatürrenin ise uzun yıllardır sık rastlanan hastalıkların başında geldiğini, çocuklarda ve ileri yaşlarda en önemli ölüm nedenleri arasında bulunduğunu belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:"Zatürre ülkemizde de önemli hastalık ve ölüm nedenleri arasında yer almaktadır. 2018 yılında açıklanan küresel astım raporuna göre dünyada 334 milyon astımlı hasta bulunmaktadır. Ne yazık ki tüm tedavi olanaklarına rağmen halen astıma bağlı ölümlerin özellikle düşük gelirli toplumlarda sorun olduğu bildirilmektedir. Türkiye'de de her 12-13 erişkinden biri ve 7-8 çocuktan biri astım hastasıdır.Sağlıksız hava solumak dünya genelinde önemli bir sorundur. Yaklaşık 2 milyar insan, dış ve iç ortamda kirli ve zararlı havayı solumakta, 1 milyar insan tütün dumanına maruz kalmaktadır. Dünyada her yıl 7 milyon insan yaşamını tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle yitirmektedir. Bu ölümlerin yaklaşık 700 binin doğrudan tütün ürünü kullanmadığı halde tütün ürünleri ve sigara dumanına pasif maruziyet nedeniyle geliştiği bilinmektedir. Yakın gelecekte e-sigara satışlarının klasik sigara satışlarını geride bırakabileceği ön görülmektedir. Güncel veriler, elektronik sigara kullanımı nedeniyle gelişen ve yaşamı tehdit eden solunum yetmezliği ve ölüm ile sonuçlanabilen sağlık zararlarına işaret etmektedir. Tütün kontrol sağlık politikalarının halk sağlığı açısından potansiyel riskleri en aza indirgeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir."