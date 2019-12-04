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25. Gezici Festival Sinoplu sinemaseverlerle buluşacak

Ankara Sinema Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlenen 25. Gezici Festival, 6-8 Aralık'ta Sinop'ta sinemaseverlerle buluşacak.

04.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:4025. Gezici Festival Sinoplu sinemaseverlerle buluşacak
Sinema Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlenen 25. Gezici Festival, 6-8 'ta 'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Halk Eğitim Merkezi'nde iki gün sürecek festivalde tüm filmler ücretsiz izlenebilecek.
Özkan Yılmaz'ın yönettiği "Soluk" adlı filmle başlayacak festivalde, Emin Alper'in yönettiği "Kız Kardeşler", İspanyol yönetmen Luis Bunuel'in "Tristana", Kıvanç Sezer'in "Küçük Şeyler", Cenk Ertürk'ün "Nuh Tepesi", Norman Jewison'ın "Gecenin Sıcağında", Burak Çevik'in "Aidiyet", Ali Özel'in "Bozkır" adlı filmleri gösterilecek. Festivalde çocuk filmleri de yer alacak.
Belediye Başkanı Barış Ayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ödüllü birçok filmin festival kapsamında sinemaseverlerle buluşacağını söyledi.

Ayhan, 25'incisi düzenlenecek festivale Sinop olarak ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayarak "Tüm Sinop halkını festivale davet ediyoruz. Ödüllü birçok film ücretsiz olarak sinemaseverle buluşacak. Ayrıca filmlerin yönetmeleri ile söyleşiler yapılacak. Özellikle üniversite öğrencilerimizi festivale bekliyoruz." diye konuştu.

Ayhan, festivale yoğun bir katılım olacağını düşündüklerini de sözlerine ekledi.

Gezici Festival, 9-12 Aralık'ta ise Kastamonu'da olacak.

Ankara, Aralık, Sinop, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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