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25. Gezici Film Festivali

Ankara Sinema Derneğince Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen "25. Gezici Film Festivali"nin Kastamonu ayağında filmler izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

11.12.2019 19:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:24
Sinema Derneğince Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen "25. Gezici Film Festivali"nin ayağında filmler izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Kastamonu Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda Kastamonu Üniversitesi Medya ve İletişim Topluluğu'nun ev sahipliğinde düzenlenen festivale öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.
Festivalin üçüncü gününde, 4 seansta film gösterimi yapıldı. Çocuk filmlerinin yanı sıra "Gecenin Sıcağında", "Küçük Şeyler" ve "Bozkır" filmleri sinemaseverlerle buluştu.
Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersoy Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonuluların ve özellikle öğrencilerin festivale yoğun ilgi gösterdiğine işaret etti.
Festival süresince toplam 13 filmin gösterileceğini ifade eden Soydan, organizasyonun başarılı geçtiğini belirtti.
Soydan, öğrencilerin yönetmenlerle tanışma imkanı yakaladığı festivali 6 yıldır Kastamonu'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Kastamonu Üniversitesi Medya ve İletişim Topluluğu Başkanı Elif Doğru da festivalin öğrencilere katkısının büyük olduğunu söyleyerek, "Buradaki filmlere daha çok sanatı seven insanlar geliyor. Halktan ilgi görüyoruz. Kendimize de bir şeyler katıyoruz." diye konuştu.
Gazetecilik bölümü 3. sınıf öğrencisi Doğukan Gümüş de festivalin öğrenciler için çok güzel bir fırsat olduğunu dile getirdi.
Festivalin şehri güzelleştirdiğini ifade eden Gümüş, "Salonda yer bulamıyoruz. Yönetmenlerle tanışıyoruz. Festival zevkli ve eğlenceli geçiyor." dedi.
Festival, yarın yapılacak 4 film gösteriminin ardından sona erecek.
25. Gezici Film Festivali

Film Festivali, Kastamonu, Ankara, Kültür Sanat

Kaynak: AA


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