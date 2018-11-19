25 İlde 50 Kişiye Fetö'den Gözaltı Kararı

Tekirdağ
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturmaları çerçevesinde 25 ilde 50 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturmaları çerçevesinde FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve halen aralarında orduda aktif görevde bulunan 1'i kadın, 2'si doktor ve çeşitli rütbelerdeki 20 subay ile 30 astsubay olmak üzere toplamda 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tekirdağ merkezli 25 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda gözaltı kararı verilen şüphelilerin ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arandığı da tespit edildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından gözaltı işlemlerine başladığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:20