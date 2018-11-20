25 İlde Fetö Operasyonuna 9 Tutuklama

20 Kasım 2018 Salı 15:58



20 Kasım 2018 Salı 15:58

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturmaları çerçevesinde 25 ilde başlatılan operasyonda 47 kişi yakalandı. Yakalananlardan adliye sevk edilen 15 kişiden 9'u tutuklandı.Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturmaları çerçevesinde örgütün 'askeri mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve aralarında halen orduda aktif görevde bulunan 1'i kadın, 2'si doktor ve çeşitli rütbelerdeki 20 subay ile 30 astsubay olmak üzere toplamda 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Karar sonrası, Tekirdağ merkezli 25 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 47 kişiden 15'i çeşitli illerde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 15 kişiden 9'u tutuklanırken 6'sı adliye kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ