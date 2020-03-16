25. İzmir Kitap Fuarı, 30 Mayıs'ta başlayacak
İzmir'de 11-19 Nisan'da yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen 25. İzmir Kitap Fuarı'nın, 30 Mayıs'ta başlayacağı bildirildi.
16.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:06
İzmir 'de 11-19 Nisan'da yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen 25. İzmir Kitap Fuarı'nın, 30 Mayıs'ta başlayacağı bildirildi.
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenecek fuarın yeni tarihi, 30 Mayıs-7 Haziran 2020 olarak belirlendi.
Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda (Kültürpark) gerçekleştirilecek fuarın onur konuğu, İzmir'de yaşayan şair ve yazar Veysel Çolak olacak.
Fuar boyunca düzenlenecek panel ve söyleşilerde Çolak'ın eserleri ve yaşamı ele alınacak. Çolak için TÜYAP tarafından "armağan kitap" hazırlanacak.
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenecek fuarın yeni tarihi, 30 Mayıs-7 Haziran 2020 olarak belirlendi.
Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda (Kültürpark) gerçekleştirilecek fuarın onur konuğu, İzmir'de yaşayan şair ve yazar Veysel Çolak olacak.
Fuar boyunca düzenlenecek panel ve söyleşilerde Çolak'ın eserleri ve yaşamı ele alınacak. Çolak için TÜYAP tarafından "armağan kitap" hazırlanacak.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : İzmir Kitap Fuarı, İzmir, Kültür Sanat
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Haberler
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Haberler
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Haberler
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Haberler
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Haberler
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Haberler
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Haberler
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı