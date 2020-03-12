25. İzmir Kitap Fuarı koronavirüs nedeniyle ertelendi
İzmir'de 11-19 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması planlanan 25. İzmir Kitap Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.
12.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:02
İzmir 'de 11-19 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması planlanan 25. İzmir Kitap Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.
İzmir Kitap Fuarı'nın web sayfasında TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin haziran ayında düzenleneceği, kesin tarihin kamuoyuna gelecek günlerde duyurulacağı bildirildi.
İzmir Kitap Fuarı'nın web sayfasında TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin haziran ayında düzenleneceği, kesin tarihin kamuoyuna gelecek günlerde duyurulacağı bildirildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : İzmir Kitap Fuarı, İzmir, Kültür Sanat
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